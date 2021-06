🎥 Les stades de l'Euro : Le Stade Ferenc-Puskàs, bijou de modernité et symbole de renaissance du football hongrois

Principalement construit pour accueillir des rencontres de football, il est le domicile de l'équipe nationale de Hongrie. Nommé "Puskás Arena" en l'honneur de la légende du football hongrois, il est inauguré le 15 novembre 2019 à l'occasion d'une rencontre entre la Hongrie et l'Uruguay (1-2).

Bijou de modernité inauguré en 2019, la Puskas Arena se veut le symbole de la renaissance du football hongrois. En pleine traversée du désert, les Hongrois n'ont disputé aucune compétition internationale entre 1986 et 2016. Mais les Magyars sont parvenus à décrocher une deuxième qualification européenne consécutive. Une renaissance, à l'image de leur stade flambant neu construit en lieu et place de l’ancien stade "Népstadion" ("Le stade du peuple" en hongrois).

Doté de 100.000 places, toutes debout, l'ancien stade avait subi des rénovations pour qu’on y installe que des places assises dans les années 1990. En 2002, il est rebaptisé du nom de l’illustre joueur hongrois, Ferenc Puskás. En 2014, l’architecte György Skardelli propose de nouveaux plans en prévision de la construction d’un nouveau stade de 67.889 places. Le projet ayant été retenu par l’UEFA, l’ancien stade est démoli en 2016 pour laisser la place à son successeur qui sera inauguré en 2019.

© photonews

Théâtre de de la Supercoupe de l’UEFA en 2020 (victoire du Bayern Munich face au FC Séville 2-1) et de matchs de la phase finale de la Ligue des champions cette saison en raison des restrictions inhérentes aux clubs de football anglais, interdits de se déplacer en Allemagne notamment (huitième de finale aller entre le RB Leipzig et Liverpool et huitème de finale retour entre Manchester City et le Borrusia Mönchengladbach), le Stade Ferenc-Puskàs pourra accueillir 68.000 spectateurs lors des 4 matchs qui auront lieu à Budapest.

Voici les matchs qui se joueront à Budapest :

Mardi 15 juin : Hongrie– Portugal (Groupe F)

Samedi 19 juin : Hongrie– France (Groupe F)

Mercredi 23 juin : Portugal-France (Groupe F)

Dimanche 27 juin : Huitième de finale