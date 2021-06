🎥 Trois ans plus tard, Thomas Müller retrouve le chemin des filets avec la Mannschaft

Thomas MĂŒller a cĂ©lĂ©brĂ© ses retrouvailles avec la Mannschaft, lundi soir.

Écarté par Joachim Löw en début d'année 2019, Thomas Müller est de retour dans la sélection allemande pour l'Euro 2020 et il en a profité pour agrémenter son compteur personnel. Déjà titulaire contre le Danemark, l'attaquant du Bayern a fêté sa 102e cap, lundi soir, contre la Lettonie.

Et il en a profité pour inscrire son 39e but avec la Mannschaft. La fin d'une longue période de disette pour Thomas Müller qui n'avait plus marqué en sélection depuis... le 23 mars 2018 et un match amical contre l'Espagne.