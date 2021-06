🎥 Giroud se rapproche encore d'Henry, la France s'impose sans forcer

Une victoire tranquille pour les Bleus à une semaine de l'Euro.

Dernier test franchi avec succès pour la France de Didier Deschamps qui n'a jamais tremblé contre la Bulgarie. D'entrée de match, les Bleus ont mis une grosse pression sur la défense bulgare et ça a profité à Antoine Griezmann, qui a défloré le marquoir d'une bicyclette, déviée par un défenseur bulgare.

Et si la sortie sur blessure de Karim Benzema a cassé le rythme des Français, ils ont enfoncé le clou en seconde période, grâce à un doublé d'Olivier Giroud. Les 45e et 46e buts de l'attaquant de Chelsea en sélection: il n'est plus qu'à cinq longueurs de Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire des Bleus.