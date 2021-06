Une nation, une pépite : Eric Garcia, nouveau visage de la défense espagnole

L'Euro, c'est dans moins d'une semaine. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

C'était l'un des chocs liés à l'annonce des 26 de Luis Enrique : Sergio Ramos n'était pas repris, ce qui pouvait potentiellement signifier une fin de carrière internationale pour le capitaine du Real Madrid - ou au moins, une occasion manquée de disputer un dernier grand tournoi. Gérard Piqué n'étant plus tout jeune, l'avenir de la Roja en défense passera certainement par Eric Garcia (20 ans), fraîchement transféré de Manchester City au FC Barcelone.

Pourtant, Garcia n'arrive pas à l'Euro porté par une saison de folie : si Manchester City a retrouvé sa sérénité défensive, le jeune espagnol n'y a pas vraiment participé, ne disputant que 12 matchs toutes compétitions confondues (6 à peine en Premier League!). En fin de contrat, le défenseur central formé à la Masia jusqu'à ses 16 ans a décidé de rentrer à la maison.

Et malgré son peu de temps de jeu, on croit fermement aux qualités d'Eric Garcia en Espagne : arrivé gratuitement, il a vu sa clause libératoire être fixée à 400 millions d'euros. Les intentions sont claires au Camp Nou : faire de Garcia le successeur naturel de Gérard Piqué, vieillissant. Les deux parcours semblent similaires, Piqué ayant également rejoint Manchester (United) très jeune avant de revenir en Espagne (d'abord en prêt à Saragosse).

Dans le jeu aussi, les deux hommes sentent bon la Masia : Garcia a un jeu au pied de très haut niveau (environ 90% de précision de passe), et semble taillé pour s'imposer au Barça. Et en équipe d'Espagne ? Il est peut-être encore trop tôt pour le dire ; lors de cet Euro, on imagine Luis Enrique faire appel à Aymeric Laporte, qu'il a convaincu de revêtir le maillot espagnol. Mais lors des premiers matchs qualificatifs pour le Mondial 2022, Eric Garcia était titulaire à trois reprises, de même que lors du match de Ligue des Nations face à l'Allemagne, entre autres. Il est à n'en pas douter tout proche du onze ...