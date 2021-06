Franck De Bleeckere invité par l'UEFA à titre d'observateur des équipes arbitrales

Franck De Bleeckere, actif de 1984 à 2011, a été invité par l'UEFA à intégrer un panel d'observateurs de l'arbitrage durant l'Euro 2020. Ce panel, composé d'anciens référés d'expérience, assistera aux matchs et analysera puis conseillera les équipes d'arbitres, explique l'Union Belge dans un communiqué.

De Bleeckere est actuellement directeur technique adjoint du Professionnal Refereeing Department du football belge. Durant sa carrière, il a dirigé plusieurs rencontres internationales et participé à l'Euro 2008, y dirigeant une demi-finale entre la Russie et l'Espagne.

