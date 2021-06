La Russie sans l'un de ses cadres face à la Belgique

L'expérimenté défenseur d'Antalyaspor Fiodor Kudryashov (34 ans), 44 sélections, s'est blessé à l'échauffement avant d'affronter la Bulgarie. La Sbornaya l'a emporté (1-0), mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour Kudryashov qui devrait manquer les deux premiers matchs de l'Euro 2020, et donc ne pas pouvoir affronter la Belgique ce samedi.

Kudryashov évolue aujourd'hui en défense centrale mais est un arrière gauche de formation.

Fedor Kudryashov devrait être absent au moins jusqu'au 20 juin.

Le joueur s'est blessé lors du match de préparation vs Bulgarie et devrait donc rater le match vs Belgique et Finlande. #Sbornaya https://t.co/g2NNlFtUP1