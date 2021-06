Le Brésil ne boycottera finalement pas la Copa America

Le Brésil, tenant du titre de la Copa America, ne boycottera pas la compétition, qui se tient chez lui sur fond de polémique.

La CONMEBOL a décidé d'attribuer l'organisation de la Copa America au Brésil, en dernière minute et à la suite de la situation sanitaire en Argentine et en Colombie. Un coup de pub pour le président Bolsonaro, et ce malgré une situation pas forcément plus reluisante au Brésil, ce qui a fait réagir les joueurs de la Seleçao, dont on a un temps cru qu'ils boycotteraient la compétition.

Dans un communiqué, cependant, les champions d'Amérique du Sud 2019 ont confirmé que malgré leur désaccord quant à l'organisation de cette compétition au Brésil, ils y participeraient bel et bien.