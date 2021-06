🎥 Les Francs Borains changent de logo

Les pensionnaires de Nationale 1 ont annoncé la nouvelle ce mercredi matin.

Les Francs Borains ont voulu moderniser leur visuel étant donné que le club célébrera le centenaire du football à Boussu la saison prochaine. Changement de logo donc pour le pensionnaire de Nationale 1 qui rend hommage à Clovis.

"Résolument tourné vers l’avenir, avec ambition, et fier de son héritage, le Royal Francs Borains se dote d’un nouveau logo, moderne, au caractère affirmé et symboliquement fort ! Une mue en profondeur de l’identité visuelle qui porte en elle de multiples références à l’histoire presque centenaire du football boussutois et, plus largement, borain. Le visage conquérant du roi Clovis, la fleur de lys, la forme d’écu, le terril, les couleurs, l’année fondatrice", a fait savoir le club hennuyer.

Le club basé à Boussu a également fait savoir qu'il disposait d'un nouveau site web https://www.francsborains.be.