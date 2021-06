L'ex-Anderlechtois Andy Kawaya quitte son club espagnol

Andy Kawaya s'est relancé en D3 espagnole avec le Cultural y Deportiva Leonesa. En fin de contrat, il quitte le club.

Est-ce une occasion à saisir pour les clubs belges ? Andy Kawaya (24 ans) est un joueur libre : l'ailier formé au RSC Anderlecht et passé par le KV Malines est désormais libre après la fin de son contrat au Cultural y Deportiva Leonesa. Kawaya s'en va sur une saison à 15 matchs (1 but et 2 assists), et aura au total disputé 49 rencontres pour le club de D3 espagnole. Son principal exploit aura été l'élimination de l'Atlético Madrid en Copa del Rey la saison passée.

Kawaya avait à l'époque disputé 17 matchs avec le RSCA, avant d'être prêté à Willem II et de rejoindre le KV Malines, puis Avellino où il ne fait qu'un bref passage pour finir au Cultural y Deportiva Leonesa le même été 2018.