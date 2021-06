Officiel : Hiroki Sakai rentre au pays

Après avoir officialisé son départ de l'Olympique de Marseille, le défenseur nippon a retrouvé un nouveau club.

L'Urawa Red Diamonds, actuellement 7ème de J League (première division japonaise) a annoncé l’arrivée d'Hiroki Sakai. La durée de son nouveau contrat n’a, en revanche, pas été révélée.

"Je m'appelle Hiroki Sakai, et j'ai décidé de rejoindre les Urawa Reds. Je suis très honoré d'être membre des Urawa Reds, un grand club avec une longue tradition. Je ferai de mon mieux pour comprendre le concept de l'équipe et contribuer à l'équipe sur et en dehors du terrain dès que possible. Je ferai de mon mieux pour gagner autant de titres que possible afin de partager la joie avec les fans et les supporters passionnés des Reds, alors s'il vous plaît, soutenez-moi !", a confié le défenseur âgé de 31 ans sur le site officiel du club.