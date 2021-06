Stefan Krämer va miser sur les jeunes à Eupen : "Ils recevront tous leur chance"

Le nouvel entraîneur des Pandas était présenté à la presse ce jeudi matin.

Stefan Krämer est le nouvel entraîneur d'Eupen où il a paraphé un contrat de deux ans. "Je suis vraiment content d'être ici. Je n'ai pas hésité longtemps quand Eupen est venu frapper à ma porte. Le feeling est directement passé avec les dirigeants et j'ai toujours trouvé le football belge fascinant. Un football fluide et physique. Sans oublier les joueurs connus passés par la Jupiler Pro League et les stars de l'équipe nationale", a confié le technicien allemand en conférence de presse.

L'ancien coach de l'Arminia Bielefeld et de l'Energie Cottbus a ensuite évoqué sa philosophie de jeu. "Un jeu porté vers l'avant et offensif avec beaucoup de tempo", a expliqué l'Allemand âgé de 54 ans. "Je compte aussi beaucoup sur les jeunes et ils recevront tous leur chance. Je discuterai régulièrement avec les entraîneurs de l'Académie pour constater les progrès de nos talents. De plus, deux fois par mois, j'organiserai des entraînements avec les jeunes. Ils sont primordiaux ca ils représentent le futur", a-t-il ajouté.

Quid du staff eupenois ? "Je viens seul car je veux un T2 qui connaisse bien le championnat et qui puisse bien m'épauler. Il y a eu plusieurs candidatures mais il se peut que ce soit quelqu'un qui se trouve en interne qui soit reprise. J'ai hâte de rencontrer mes joueurs", a conclu Stefan Krämer.