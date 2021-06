Officiel : un nouveau renfort pour La Gantoise

La Gantoise poursuit son recrutement ambitieux.

Le KV Ostende a annoncé le départ de son joueur Andrew Hjulsager, qui rejoint les Buffalos.

"Le KVO a conclu un accord avec La Gantoise pour le transfert d'Andrew Hjulsager. Nous souhaitions le convaincre de rester chez nous, mais cela n'a pas fonctionné et nous avons conclu un accord avec La Gantoise. Nous nous concentrons désormais sur la formation d'une équipe compétitive pour la saison prochaine", a communiqué le club côtier.

Hjulsager a signé à La Gantoise jusqu'en 2025 : "Je suis très heureux de l'arrivée d'Andrew. C'est un joueur techniquement raffiné et il associe à cela une puissance de travail et une capacité de course. Des qualités que nos supporters aiment voir", a déclaré Tim Matthys, le directeur sportif Gantois.