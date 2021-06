Courtois est déterminé: "On se doit de viser la finale"

Thibaut Courtois revient sur sa progression depuis le dernier mondial et aussi sur ses objectifs avec nos Diables.

Il y a trois ans, Thibaut Courtois a terminé sa Coupe du Monde en Russie sur une déclaration qui a beaucoup fait parler en France. Mais il a surtout été élu meilleur gardien du tournoi et meilleur gardien au monde cette année-là.

Du coup, c'est avec ce statut qu'il débarque à l'Euro avec les Diables Rouges et le gardien du Real Madrid le sait: il a non seulement un statut à défendre mais surtout il veut montrer qu'il est meilleur qu'en 2018.

© photonews

"Je pense que je me suis amélioré depuis", a déclaré le gardien des Diables ce vendredi en conférence de presse. "En 3 saisons, mon jeu au pied a progressé, j'ai bien plus d'expérience. Je suis aussi passé par une période compliquée en club et j'en suis sorti meilleur. Je veux continuer sur ma lancée de la saison et je veux aider l'équipe à réussir un très bon Euro".

Et un Euro réussi, c'est une finale pour Courtois: "On ne peut pas dire qu'on a envie d'un quart de finale ou d'une demi-finale. On doit viser la finale, rien de moins". Voilà qui est clair.