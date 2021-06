A 28 ans, le Romain dispute son premier grand tournoi avec la Squadra Azzura. Appelé pour la première fois en 2017, il célébrait sa 15e cap vendredi soir et il a enflammé la pelouse du Stadio Olimpico. Déjà très en vue en première période, il a couronné sa prestation avec un assist pour Ciro Immobile sur le deuxième but italien. Suffisant pour être le premier homme du match de l'Euro 2020.

Italy's most dangerous player in the first half ✅

Created the second goal 🅰️



🇮🇹 Leonardo Spinazzola takes the plaudits after an impressive outing for the @azzurri 👏