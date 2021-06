Le sélectionneur de la Croatie prévient l'Angleterre

Vice-championne du monde, la Croatie va faire son entrée en lice à l'Euro ce dimanche (15h) contre l'Angleterre, pays faisant partie des favoris.

Le sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic ne veut pas se laisser impressionner l'Angleterre. "Nous réalisons que nous allons affronter une grosse équipe, l'une des favorites et l'une des équipes hôtes. Il faudra que nous soyons bons, compacts, agressifs, il faudra se battre et jouer avec conviction pour essayer d'imposer notre style. Il ne faudra pas se contenter de défendre, on veut essayer de marquer et de faire une bonne entame de compétition parce que ce serait bon pour notre confiance", a expliqué le sélectionneur croate ce samedi en conférence de presse.

"Nous avons conscience de qui est notre adversaire et des joueurs qu'ils ont, mais quel que soit le système qu'il y aura, nous serons prêts à y faire face. Nous savons que c'est une équipe de très grande qualité, avec une attaque excellente, on fera de notre mieux mais l'objectif est d'avoir le ballon et de nous créer autant d'occasions que possible. Nous ne ferons pas que défendre et ferons tout pour contrarier leur pressing", a conclu Dalic.