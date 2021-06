Lukaku, homme du match et ému : "J'avais les larmes aux yeux"

C'était écrit : Romelu Lukaku a été le grand monsieur de cette soirée, qui avait pourtant très mal commencé, avant le match.

Avec son doublé, Romelu se place pour le symbole en tête du classement des buteurs, mais reste critique : "Si on veut aller loin dans ce tournoi, il faudra faire mieux que ce soir", estime Lukaku après la rencontre. "Nous étions trop brouillons en seconde période. On va devoir grandir dans ce tournoi mais cette victoire fait du bien, on peut penser au prochain match".

Le sujet est bien sûr sur toutes les lèvres : Christian Eriksen était dans les têtes, notamment celle de Romelu Lukaku dont il est un grand ami. "J'avais les larmes aux yeux avant le match, c'était très difficile de se concentrer. Pas que pour moi mais aussi pour Toby, Jan, Nacer. On le connaît tous très bien", explique-t-il. "Je crois que son état est stable désormais, c'est une bonne chose. J'espère qu'il retrouvera vite la santé, il a deux petits enfants qui ont besoin de lui. Je suis heureux de cette victoire mais mes pensées vont vers Christian".