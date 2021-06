"Je t'aime": comme Lukaku, Heung Min Son a rendu hommage à Christian Eriksen

Autre buteur, autre continent, célébration identique.

Heung-Min Son était lui aussi de sortie quelques heures après l'incident cardiaque de Christian Eriksen sur la pelouse du Parken Stadium pendant la rencontre entre le Danemark et la Finlande.

La Corée du Sud affrontait le Liban en éliminatoires pour le Mondial 2022 et le buteur de Tottenham a inscrit le but de la victoire, sur penalty (2-1). Un but qu'il a dédié à son ancien coéquipier, avec un "Je t'aime" adressé à la caméra, comme Romelu Lukaku contre la Russie samedi soir.