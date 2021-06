Antonio Rüdiger prévient la France : "Il faut aussi être sale et pas toujours gentil"

Mardi, l'Allemagne va disputer son premier match de l'Euro contre l'équipe de France.

Présent en conférence de presse ce dimanche, Antonio Rüdiger (28 ans, 41 sélections et 1 but) a reconnu les qualités de la France. Toutefois, le défenseur central allemand a surtout tenu un discours fort sur le combat à venir.

"Il y a des grands noms sur le papier, mais ce n'est que le papier. Ils peuvent être tranquillement favoris. Nous devons imposer notre jeu et nous pouvons le faire, nous y sommes prêts. Dans les duels aussi, il faudra être prêt. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence. Il faut aussi être sale, pas toujours gentil et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt", a lancé le joueur de Chelsea.

Kevin De Bruyne, victime d'une double fracture au visage, se souvient encore du message envoyé par l'Allemand en finale de la Ligue des Champions...