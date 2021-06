Cristiano Ronaldo pas dérangé par les rumeurs de transfert : "Quoi qu'il arrive ce sera la meilleure décision"

Le Portugal remet son titre en jeu demain, en ouvrant son Euro face à la Hongrie.

Le Portugal est champion d'Europe après s'être imposé 1-0 contre la France en 2016, et défendra son titre.

Cristiano Ronaldo, toujours sous contrat avec la Juventus, est au coeur de rumeurs de transferts depuis la fin de la saison. Ses anciens clubs, le Real Madrid et Manchester United sont notamment cités.

Mais pour le joueur, il semble clair qu'il ne se laissera pas distraire par ces bruis de couloirs, surtout en pleine quête d'un nouveau titre de champion d'Europe : "Ces rumeurs ne me dérangent pas. Cela fait maintenant 18 ans que je joue au plus haut niveau. Si j'étais encore un jeune garçon de 19, alors je serais peut-être dérangé à cause de cela, mais j'ai 36 ans. Quoi qu'il arrive, ce sera la meilleure décision. Pour l'instant, je me concentre sur le championnat d'Europe", a déclaré le joueur en conférence de presse.