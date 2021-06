🎥 On a frôlé la catastrophe avant France-Allemagne !

Alors que les 22 acteurs étaient sur le terrain, un paramoteur planait au-dessus du stade et s’est accroché aux câbles de la "spidercam".

L’homme, un activiste de Greenpeace, a perdu le contrôle de son engin et s'est dirigé tout droit vers le public. Par chance, il est parvenu à redresser au dernier moment pour atterrir sur la pelouse.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9