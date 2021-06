Oublié par beaucoup, l'Italie crie désormais son envie de victoire finale

L'Italie est en train d'affoler les chiffres, et pas uniquement lots de cet Euro. S'il faut chercher un vrai favori jusqu'à présent, il se trouve dans La Botte.

"L'Italie n'a pas de vraie star", "L'Italie n'a pas de plan de jeu", l'Italie n'a pas un banc capable de les emmener loin dans le tournoi".

Toutes ces phrases ont été entendues depuis des semaines, voir des mois, sur les réseaux ou même lors des analyses des journalistes des pays participants. Seulement les faits sont là: l'Italie est déjà qualifiée pour le deuxième tour, a marqué 6 buts, n'en a pas encore encaissé et tout le monde se demande comment cela va être possible de les battre.

En parlant du nombre de buts encaissés, une statistique est complètement folle: L'Italie vient de signer 10 victoires de suite mais surtout n'a plus encaissé depuis 10 rencontres (Pologne, Bosnie, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie, Saint-Marin, République Tchèque, Estonie,Turquie et Suisse).

Mieux encore : la sélection italienne est invaincue depuis 29 rencontres, soit depuis le 10 septembre 2018 et une défaite (1-0) contre le Portugal. Autant dire que la confiance est de mise du côté de l'Italie, qui a su se redresser dans l'ombre pour arriver au top physique et mental à cet Euro.

Mais que dire du travail effectué par Roberto Mancini à la tête de l'équipe? L'ancien de l'Inter et de Manchester City a apporté non seulement une rigueur tactique mais aussi une faculté de trouver des espaces pour ses trois attaquants. Tactiquement, son équipe est au point et ne montre pas beaucoup de points faibles.

L'Italie est donc bien là dans cet Euro, pourrait retrouver la Belgique en quart de finale. Le rendez-vous est pris.