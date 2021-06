Adnan Januzaj plus que jamais sur le départ

L'attaquant belge avait quitté Manchester United en 2017 pour rallier la Real Sociedad.

Selon le quotidien espagnol AS, Adnan Januzaj (26 ans, 36 apparitions et 4 buts toutes compétitions cette saison) peut déjà commencer à faire ses valises. En effet, l'ailier âgé de 26 ans n'a toujours pas prolongé avec la Real Sociedad, qui envisage son départ cet été, plutôt que de le voir partir libre dans un an.

Le club basque aurait même déjà ciblé son remplaçant, l'ancien Toulousain Manu Garcia, qui évolue au Sporting Gijon depuis deux ans.