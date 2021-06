Marco Verratti annonce la couleur avant les huitièmes : "Il n'y a pas de match facile"

De retour sur les terrains contre le Pays de Galles ce dimanche, Marco Verratti a réalisé une belle prestation. L'Italien a évoqué le statut de favori de son équipe en marge de la rencontre.

Nouvelle victoire pour l'Italie. Ce dimanche, la Squadra Azzurra a enchaîné un troisième succès consécutif contre le Pays de Galles (1-0). Une performance qui place la Nazionale parmi les principaux candidats à la victoire finale. Marco Verratti s'est exprimé sur ce nouveau statut dans des propos accordés à beIN Sports.

Pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le chemin jusqu'à la finale ne sera pas facile. "On sait qu'il n'y a pas qu'une équipe qui peut gagner. On est six ou sept équipes qui veulent arriver à la finale. On doit avancer match après match. On doit tout donner. On sait qu'il n'y a pas de match facile. On joue contre des nations, des grands joueurs qui laissent leur peau sur le terrain, c'est normal."

Victime d'une blessure au genou jusqu'à présent, Marco Verratti a retrouvé les terrains ce dimanche. À peine de retour, le joueur de 28 ans a déjà été décisif, puisque c'est lui qui a trouvé Matteo Pessina sur coup-franc à la 39ème minute de jeu. Une prestation qui laisse envisager le meilleur pour la suite de la compétition.