Sous le feu des critiques, Harry Kane réagit

Méconnaissable depuis le coup d'envoi de l'Euro avec l'Angleterre, l'attaquant est passé à côté de son sujet contre la Croatie (1-0) puis face à l'Ecosse (0-0).

Harry Kane (27 ans, 56 sélections et 34 buts) est sous le feu des critiques depuis le début de l'Euro. Alors que plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ses difficultés, comme un problème physique et le fait d'avoir l'esprit perturbé par son avenir incertain à Tottenham, le capitaine des Three Lions a rétabli ses vérités.

"Ces deux matchs ont été difficiles pour moi mais je n'ai pas eu de problème particulier. Je n'ai pas senti que je n'étais pas à la hauteur physiquement. Honnêtement, j'ai abordé ces deux matchs en me sentant aussi bien que durant toute la saison", a confié l'attaquant dans les colonnes du Guardian. "Perturbé par mon avenir ? Absolument pas. Je me concentre sur la façon dont je peux aider cette équipe et sur la façon dont nous pouvons réussir dans ce tournoi. Je comprends que, du point de vue des médias, il y ait des spéculations, mais je suis entièrement concentré sur mon travail ici", a conclu Kane.