David Alaba fier de rejoindre les huitièmes de finale : "Pouvoir affronter l'Italie à Wembley est un honneur"

Passeur décisif ce lundi, le capitaine de l'Autriche (28 ans, 82 sélections et 14 buts) a contribué au succès des siens face à l'Ukraine (1-0).

David Alaba était heureux après la qualification de sa sélection pour les huitièmes de finale de l’Euro. "On avait un objectif et on ne l'a laissé échapper à aucun moment. C'est ça qui fait qu'on est une bonne équipe. Notre qualification est méritée. Je pense que nous avons été supérieurs mentalement. On voyait que nous voulions nous qualifier peu importe la manière", a réagi l’Autrichien en fin de rencontre, avant de se projeter sur le huitième de finale contre l’Italie samedi (21h).

"On a vu comment l'Italie jouait en phase de groupes. Pouvoir affronter une telle équipe à Wembley est un honneur. On est là pour rêver, on verra ce qu'on peut faire", a confié la recrue estivale du Real Madrid.