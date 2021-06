La FA confirme les forfaits de Chilwell et Mount pour au moins un match

L'Angleterre sera privée de Mason Mount et Ben Chilwell pour le match de ce mardi soir face à la République Tchèque (groupe D) : les deux joueurs ont été établis comme cas contacts après avoir été proches de Billy Gilmour lors d'Écosse-Angleterre. Gilmour a été testé positif au Covid-19. Ils ont été placés à l'isolement jusqu'à lundi prochain, ce qui signifie même qu'ils pourraient manquer le 8e de finale.

We can confirm that @BenChilwell and @masonmount_10 must isolate up to and including Monday 28 June. This decision has been taken in consultation with Public Health England.