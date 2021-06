Un record de plus pour Luka Modric

Le Ballon d'Or 2018 a une nouvelle fois porté son pays sur ses épaules lors de cet Euro.

Luka Modric est éternel. De retour à un bon niveau avec le Real Madrid, le milieu de terrain est un peu plus entré dans l'histoire du football croate. En effet, le deuxième buteur contre l'Écosse (3-1), mardi, est devenu le plus vieux joueur des Vatreni à marquer lors d'un Euro à 35 ans et 286 jours.

Une performance d'autant plus remarquable que l'ancien joueur de Tottenham détient toujours le record du plus jeune joueur à avoir trouvé la faille pour la Croatie dans l'épreuve, à 22 ans et 273 jours, contre l'Autriche (1-0), lors de l'édition 2008. Une sacrée longévité pour le Ballon d'Or 2018.