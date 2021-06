Rui Patricio retient la qualification et pense déjà la Belgique : "L'objectif est de gagner"

Après son partage face à la France (2-2) ce mercredi à l'occasion de la troisième journée du groupe F de l'Euro, le Portugal, 3e avec 4 points, a terminé parmi les 4 meilleurs troisièmes et va donc défier la Belgique en huitième de finale.

Malgré les problèmes défensifs de son équipe, le gardien portugais Rui Patricio (33 ans, 96 sélections) a seulement retenu la qualification.

"C'était un match difficile, la France est une équipe très forte et nous savions que nous allions avoir des difficultés, mais le plus important était de passer, nous sommes très heureux. C'était difficile, mais nous y sommes parvenus tous ensemble. Nous étions bien organisés même si ce n'était pas un match parfait. C'était équilibré et malgré le nul, le plus important était de passer. Des problèmes en défense ? Je ne suis pas inquiet, l'important était de passer, je fais mon travail comme tout le monde. La Belgique ? L'objectif est de gagner, maintenant la phase éliminatoire débute", a lancé le portier lusitanien pour SportTV.