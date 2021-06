Yannick Carrasco en concurrence avec Eden Hazard: "Des qualités différentes"

Longtemps aligné derrière le capitaine par Roberto Martinez, Yannick Carrasco est désormais plus un concurrent d'Eden Hazard chez les Diables. Une position sur l'échiquier lui convient mieux, mais qui réduit peut-être ses chances de jouer.

Auteur d'une solide saison avec l'Atletico, Yannick Carrasco avait débuté les deux premières rencontres de l'Euro, avant de laisser sa place à Eden Hazard, en fin de rencontre contre le Danemark, puis dans le onze contre la Finlande.

Qui sera aligné dimanche, contre le Portugal? "Je suis polyvalent et je peux m'adapter à une manière de jouer. On peut très bien aussi jouer tous les deux en même temps. C'est au sélectionneur de faire un choix", estime Yannick Carrasco.

"Position similaire, qualités différentes"

Un choix en fonction des qualités des deux joueurs? "Même si nous occupons une position similaire sur le terrain, nous avons des qualités différentes", enchaîne le Colchonero. "Eden a un rôle important sur le terrain et il apporte du calme, j'ai peut-être plus de puissance de course et j'aime aller dans l'espace", explique-t-il.

Hors de question en tout cas pour Yannick Carrasco d'en vouloir à Eden Hazard si le Brainois devait débuter contre le Portugal et pas lui. "On a une excellente relation et je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un qui joue à ma place, je fais tout pour aider l'équipe", conclut le Colchonero.