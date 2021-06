Du banc des Espoirs, à titulaire pour un match de l'Euro: l'ascension de Jérémy Doku chez les Diables

Jérémy Doku a franchi les étapes à toute vitesse pour gagner sa place avec les Diables Rouges pour l'Euro, il revient sur son ascension et sur les étapes clés de son passage en équipe nationale A.

Dans son interview quotidienne, l'application RBFA de l'Union Belge fait la part belle à Jérémy Doku, qui était remplaçant en espoirs en début de saison 2019-2020, qui n'a jamais débuté un match avec les Diablotins et qui, deux ans plus tard, participe à l'Euro avec l'équipe A.

Une trajectoire singulière. "C'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde. Dans ma tête, mon objectif, c'était de gagner ma place de titulaire avec les espoirs avant d'aller en équipe A. Mais si on peut sauter cette étape, c'est encore mieux", sourit-il.

Premières minutes, premier but et l'Euro

Et c'est ce que Jérémy Doku a fait. Un an après sa première sélection avec les U21, il était appelé par Roberto Martinez. Et il a eu droit à ses débuts dès la première rencontre, au Danemark, en Ligue des Nations.

Quelques jours plus tard, il était titulaire et inscrivait le premier but de sa carrière internationale contre l'Islande. "Quand je repense à ce match, je me dis que ce n'était pas ma meilleure prestation, mais marquer ce but, c'était magnifique. (...) C'était un rêve pour moi."

Une belle aventure qui s'est encore prolongée lundi dernier avec la première titularisation du Rennais dans un grand tournoi. "Quand je vois les noms des joueurs qui étaient alignés... Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel... C'est très spécial. Je les suivais à la télévision avec mes amis. (...) Je ne réalise pas tout à fait. Mais je dois surtout profiter et savourer."