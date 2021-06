Le dirigeant de l'Association médicale mondiale déconseille les voyages en Angleterre pendant l'Euro

Il déconseille fortement de se rendre outre-Manche en raison des risques de contamination avec le variant Delta du Covid-19.

Frank Ulrich Montgomery, dirigeant de l'Association médicale mondiale (WMA) déconseille fortement de rendre en Angleterre en raison des risques de contamination avec le variant Delta du Covid-19.

"Je considère cela comme du populisme et je ne peux que déconseiller les voyages pour aller voir les matchs, a confié le docteur allemand dans une interview jeudi au quotidien Passauer Neue Presse, alors que l'Allemagne doit jouer son huitième de finale à Londres contre l'Angleterre mardi 29 juin.

"Je ne comprends pas que le Premier ministre Boris Johnson autorise cela. Même quelqu'un de vacciné, qui respecte les règles de distanciation mais qui se rend au stade là-bas, prend un certain risque . Les supporters en déplacement ne sont pas les plus menacés, mais même une personne vaccinée pourrait ramener et répandre le variant à son retour", a prévenu le président du conseil de la WMA .