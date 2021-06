United tente de convaincre Paul Pogba

Paul Pogba n'a plus qu'un an de contrat à Old Trafford, United ne veut pas le laisser filer gratuitement dans un an.

Il ne reste que douze mois de contrat à Paul Pogba à Manchester United, mais les Red Devils espèrent trouver un accord et sont toujours en négociations avec les représentants du milieu de terrain français, selon les informations de Sky Sport. L'objectif de la direction mancunienne est clair: faire prolonger le Français. Pour que Paul Pogba reste à Man U, mais aussi pour éviter qu'il parte gratuitement dans un an, comme c'était déjà arrivé en 2012, quand le Français avait quitté United pour la Juventus. Il était revenu à Old Trafford quatre ans plus tard... en échange d'un chèque de 105 millions d'euros.