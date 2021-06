🎥 Nani ne joue plus avec le Portugal, mais tient toujours la forme à Orlando

L'Inter Miami s'est incliné cette nuit face à Orlando City (1-2) sur un but en fin de rencontre de Nani (34 ans), qui n'a rien perdu de sa patte magique : une frappe enroulée qui n'a laissé aucune chance à John McCarthy. Admirez plutôt. Il s'agissait du 6e but en 8 matchs pour l'ancien ailier de Manchester United !

Another entry in Nani’s 2021 MLS Highlight Reel ⭐️



(via @OrlandoCitySC)pic.twitter.com/G9OekYfwD7