Découvrez le programme des supporters belges à Séville

C'est reparti : après des poules entre Saint-Pétersbourg et Copenhague, direction le Sud et Séville pour le 8e de finale. Demandez le programme !

Ce dimanche, à 21h, la Belgique défie le Portugal en 8es de finale de l'Euro 2020, et les supporters seront plus nombreux en Andalousie qu'en Russie et au Danemark : on évoque ainsi plus d'un milliers de Belges à Séville. Le jour du match, le point de rendez-vous est l'Alameda de Hercules, un grand parc public situé en plein centre de la ville et très prisé des locaux - vous ne pouvez pas le manquer. C'est de là que partira la fanwalk, vers 19 heures, direction l'Estadio de la Cartuja.

Dès ce samedi soir, veille de match, les supporters présents peuvent déjà faire la fête ensemble en assistant aux premiers 8es de finale au programme : ce sera au O'Neills, pub irlandais situé dans la Calle Adriano, dès 19h. Enfin, après le match, rendez-vous à nouveau à l'Alameda pour l'afterparty !