Entre Cristiano Ronaldo et Lukaku, un défenseur italien a fait son choix

Francesco Acerbi rencontrera soit la Belgique soit le Portugal en quart de finale de l'Euro. Le défenseur italien redoute plus Romelu Lukaku que CR7.

L'Italie aura les yeux rivés sur Séville ce dimanche soir. En effet, après sa victoire contre l'Autriche, la Squadra Azzurra affrontera le vainqueur du choc Belgique-Portugal en quart de finale de l'Euro. Présent en zone mixte à l'issue de la rencontre d'hier, Francesco Acerbi s'est exprimé sur son adversaire potentiel.

Dans des propos relayés par Football Italia, le défenseur de la Lazio a affiché sa préférence. "En tant qu'avant-centre, Lukaku est plus difficile à marquer parce qu'il est plus physique, il est puissant et c'est un peu plus un attaquant. Cristiano Ronaldo est l'attaquant classique, mais il est plus facile à marquer que Lukaku".

Pour rappel, la Belgique affronte le Portugal ce dimanche soir au stade La Cartuja de Séville, dans le cadre des huitièmes de finale de l'Euro. En cas de victoire, les hommes de Roberto Martinez croiseront la route de la Nazionale au tour suivant. Rendez-vous ce soir à 21h pour suivre la rencontre des Diables Rouges.