Euro 2020 : l'Angleterre passe à trois, l'Allemagne sans Gündogan

Dans moins d'une heure, l'Angleterre et l'Allemagne s'affronteront en huitième de finale de l'Euro. Découvrez les compositions d'équipes.

H-1 avant le choc de la journée. Aujourd'hui, l'Angleterre et l'Allemagne se disputeront une place pour les quarts de finale de l'Euro à partir de 18h. Pour l'occasion, les deux sélectionneurs, Gareth Southgate et Joachim Löw ont dévoilé leur onze de base. Voici donc les compositions d'équipes pour la rencontre.

Plusieurs absences sont à déplorer de part et d'autre. Du côté de Three Lions, Mason Mount et Ben Chilwell, qui ont passé plusieurs jours isolés de leurs coéquipiers, ne sont pas de la partie au coup d'envoi. Tandis que le premier est sur le banc, le second n'est pas sur la feuille de match. Côté allemand, Ikay Gündogan, dont le forfait était attendu, est remplacé par Leon Goretzka.

Si la Mannschaft a choisi de se présenter dans son 3-4-3 habituel, les Anglais ont changé de système. Les coéquipiers d'Harry Kane ont troqué leur système en 4-2-3-1, utilisé depuis le début de l'Euro, pour évoluer dans un schéma avec trois (cinq ?) défenseurs. Rendez-vous dans quelques minutes pour le coup d'envoi.