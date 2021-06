Chilwell et Mount manquent toujours à l'appel avant le choc contre l'Allemagne

Plus d'une semaine après être entrés en contact avec Billy Gilmour, Ben Chilwell et Mason Mount n'ont toujours pas retrouvé le groupe des Three Lions.

Ben Chilwell et Mason Mount sont toujours à l'écart. D'après les informations de News 24, ils étaient absents de la séance d'entraînement collective de l'Angleterre ce samedi. À trois jours du huitième de finale contre l'Allemagne, Gareth Southgate ne sait toujours pas s'il pourra compter sur ses deux joueurs le jour J (mardi soir). Pour rappel, les deux Blues ont été placés à l'isolement après être entrés en contact avec Billy Gilmour, leur coéquipier à Chelsea, en marge de la rencontre face à l'Ecosse (le vendredi 18 juin). Quelques jours plus tard, ce dernier a été testé positif à la Covid-19. Depuis, Chilwell et Mount sont contraints de s'entraîner à St George’s Park. Normalement, ils devraient rester à l'écart du reste de leurs coéquipiers jusqu'à lundi minuit. Après avoir déjà manqué la dernière rencontre du groupe D contre la République Tchèque (mardi 22 juin), les deux concernés pourraient être forfaits contre l'Allemagne. Si c'était le cas, il s'agirait d'un véritable coup dur pour les Three Lions.