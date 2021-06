David Trezeguet quitte la Juventus, où il était ambassadeur

David Trezeguet était ambassadeur pour la Juventus depuis trois ans, mais va désormais se chercher un nouveau défi : d'après L'Equipe, son ambition serait de devenir directeur sportif ou entraîneur dans un autre club. L'ancien attaquant de la Juve et des Bleus a obtenu son diplôme de manager l'année passée en Espagne.

Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus.

Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro ❤️⚪⚫



