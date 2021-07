Malines écrasé en amical par le FC Utrecht

Une sortie amicale douloureuse pour le Kavé.

Après avoir tranquillement disposé du Tempo Overijsse le week-end dernier, le Kavé disputait son deuxième amical, mercredi, contre le FC Utrecht. Et cette fois, ce sont les Malinois qui ont encaissé sept buts. Lucas Bijker avait ouvert le score contre son camp, Hugo Cuypers a lui aussi inscrit un autobut, mais il a aussi trouvé le chemin des filets: l'ancien Rouche a inscrit le dernier but de la rencontre, et c'est Geoffry Hairemans qui marqué l'autre but malinois (7-2).