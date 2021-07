Cagliari ou l'Inter? L'avenir de Radja Nainggolan reste flou

Le Ninja ne sait pas encore les couleurs de quel club il défendra la saison prochaine, mais il se donnera, quoi qu'il arrive, à 100%.

Prêté la saison dernière à Cagliari, Radja Nainggolan va-t-il retourner en Sardaigne ou défendra-t-il les couleurs de l'Inter Milan la saison prochaine? Le médian belge ne le sait pas encore.

Comme il l'a confié dans une interview accordée à la Rai. "J'ai 33 ans, je me sens bien et je suis serein, mais je ne sais pas encore. Si c'est à Cagliari, j'essayerai d'emmener le club le plus haut possible. Et si c'est à l'Inter, j'essayerai d'y saisir ma chance. Quoi qu'il se passe, je me donne toujours à 100%", insiste le médian belge, qui n'était pas dans les plans d'Antonio Conte. Mais l'arrivée de Simone Inzaghi pourrait changer la donne.