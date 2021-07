🎥 La MLS s'illustre avec un auto-but insolite

Le championnat américain offre du spectacle des deux côtés du terrain.

Le duel de MLS entre Columbus Crew et New England Revolution a fait parler de lui ce week-end sur la toile. En cause, l'auto-but gag de l'équipe visiteuse.

Sur une transversale anodine, le défenseur des New England Andrew Farrell a dévié malencontreusement la balle de la tête alors que son gardien était sorti du but. En tentant de sauver le ballon sur la ligne, les deux coéquipiers ont dévié le cuir dans leur propre but suite à une énorme mésentente.