Le Brugeois Nick Shinton déçu : "J'aurais pu capter ce ballon"

Courtrai a battu le Club en amical (0-1) ce samedi.

Nick Shinton était particulièrement déçu après cette défaite. Le portier a été, malgré lui, à la base du but de la victoire : "Cet auto-goal est dommage, car je pense que ce ballon était jouable, j'aurais pu le capter", a commenté Shinton après la partie sur le site du Club.

"J'avais pourtant anticipé le centre. Ces semaines ont été fatigantes, mais les préparations sont toujours difficiles", poursuit Shinton.

Pour le jeune milieu de terrain Lynnt Audoor, cela n'a été que du plaisir : "Ces deux semaines ont été difficiles, avec beaucoup d'efforts, et on ressent bien sûr la préparation dans les jambes pendant le match. Mais j'ai pu jouer quelques minutes avec l'équipe première et c'est évidemment très agréable. Mon père a regardé et je pense qu'il est très fier", a déclaré le jeune joueur.

Mercredi, un autre match amical sera au programme face à Zulte Waregem.