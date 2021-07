Cinq choses à savoir sur Isaac Tshibangu, la dernière recrue d'Anderlecht

Samedi, Isaac Tshibangu a rallié Anderlecht en provenance du TP Mazembe. Le Congolais va découvrir la Pro League la saison prochaine. Mais qui est-il ?

Isaac Tshibangu est la dernière recrue d'Anderlecht. Samedi dernier, le jeune joueur de 18 ans s'est engagé avec le Sporting, jusqu'en juin 2024. Il est arrivé en provenance du TP Mazembe, club de football basé à Lubumbashi, en République Démocratique du Congo. Voici cinq choses à savoir pour mieux le connaître.

Un talent made in RDC

Isaac Tshibangu est né à Kinshasa en mai 2003. S'il a explosé sous les couleurs du TP Mazembe, il n'a pas effectué toute sa formation chez les Badiangwenas. En effet, le principal intéressé est également passé par le FC Lokolo Moto et l'AS Dragons Bilima, avant de rejoindre le club à la tunique noire et blanche en juin 2019. Mais c'est bien avec le TPM qu'il a fait ses débuts en Vodacom Ligue 1 (D1 congolaise).

Dans l'histoire du TP Mazembe

Le 7 mars 2020, l'attaquant est devenu le plus jeune buteur dans l'histoire du TP Mazembe en Ligue des Champions de la CAF (Confédération Africaine de Football). À seulement 16 ans, 9 mois et 19 jours, il a été le seul joueur à trouver la faille face au Raja Club Athletic. Aujourd'hui, il reste le sixième plus jeune buteur de la compétition, derrière Jean-Michaël Seri, selon Transfermarkt.

Déjà international avec les Léopards

Le 18 septembre 2019, Isaac Tshibangu a fêté sa première cape avec la République Démocratique du Congo, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans. Le jeune joueur est monté au jeu en seconde période, contre le Rwanda (défaite 2-3), dans le cadre d'un match amical destiné à préparer les éliminatoires de la CAN 2020.

Neymar comme modèle

Dans un entretien accordé à Léopardsfoot, Isaac Tshibangu s'est confié sur ses sources d'inspiration. "J’aime beaucoup mélanger les styles. Je m’inspire de Neymar et Mbappe, j’aime mélanger ces deux styles. Mon modèle c’est Neymar." Le droititer partage d'ailleurs le même poste que le Brésilien puisqu'il évolue habituellement sur l'aile gauche, même s'il peut aussi jouer à droite ou dans l'axe.

Un potentiel reconnu à l'international

Si son talent fait l'unanimité en République Démocratique du Congo, il est également reconnu en Europe. Pour preuve, en octobre dernier, l'ancien Corbeau faisait partie de la liste des 60 meilleurs joueurs nés en 2003 par The Guardian. Un potentiel que le jeune Isaac Tshibangu devra confirmer avec Anderlecht cette saison.