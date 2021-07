Roberto Martinez, plutôt encore que stop ?

Quid de l'avenir de Roberto Martinez à la tête des Diables ? Les rumeurs vont bon train. Mais le sélectionneur pourrait bien rester.

Si l'Euro 2020 peut être considéré comme un échec, Roberto Martinez est très apprécié pour l'ensemble de son travail à la fédération et avec les Diables Rouges, et son groupe souhaite qu'il reste jusqu'au terme de son contrat - à savoir après le Mondial 2022. Après l'élimination, les rumeurs ont cependant été bon train, notamment suite au fait que Martinez lui-même s'est montré assez évasif.

Mais au vu des échéances assez rapides qui arrivent (la Ligue des Nations est en octobre, le Mondial dans un an et demi), le timing semble privilégier la continuité et d'après l'agent de Martinez, Jesse De Preter, ce devrait être le cas : "Il était très déçu après l'élimination, ce qui a pu causer la confusion, mais il pense déjà avec enthousiasme aux qualifications en septembre et la Ligue des Nations en octobre", affirme-t-il dans le Nieuwsblad. "Il reste bel et bien". L'absence de poste libre dans un grand club européen est également un critère déterminant : Tottenham, par exemple, a finalement trouvé le successeur de Mauricio Pochettino. Sauf opportunité imprévisible, Martinez va donc continuer son travail avec la sélection ...