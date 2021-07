La seconde jeunesse de Giorgio Chiellini

Toujours en fin de contrat avec la Juventus, Chiellini est le symbole de cette Italie que personne n'attendait à ce niveau... à part peut-être l'Italie elle-même.

Il y a deux décénnies, on disait toujours que l'Italie jouait ses grands tournois au rythme de son hymne national: des débuts calmes mais rythmés, avant de monter en puissance avant de finir dans une explosion de passion.

Lors de cet Euro 2020, la Squadra a débuté très fort, avec un neuf sur neuf dans les poules puis l'élimination de l'Autriche, de la Belgique et de l'Espagne. Mais si un homme est impressionant depuis le deuxième tour, c'est le défenseur Giorgio Chiellini.

Il a d'abord remporté son duel avec Romelu Lukaku, avant de faire preuve de toute son expérience (et de toute sa complicité avec Bonucci) pour empêcher l'Espagne de prendre l'avantage. Une solidité exemplaire pour aller jusqu'aux tirs au but.

L'Italien, qui aura 37 ans en août prochain, ne sait plus jouer 40 rencontres par saison, tout le monde le sait, et encore plus depuis sa rupture des ligaments croisés en 2019. Certains affirmaient d'ailleurs que sa carrière serait terminée.

Mais depuis, il est revenu, a remporté un titre de champion d'Italie et va disputer, en étant un joueur libre, la finale de l'Euro. Car oui, le contrat de Chiellini avec la Juventus s'est terminé le 30 juin dernier et il est donc libre. Il devrait cependant prolonger d'une saison à Turin, un dernier contrat pour un dernier rodéo.