OFFICIEL: Deschamps reste à la tête des Bleus

Nous aurons donc droit à un duel Deschamps - Martinez en Ligue des Nations.

Sans surprise, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps va conserver son poste malgré l'échec des Bleus dès les 8es de finale de l'Euro face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.). Ce jeudi, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a officialisé cette décision lors d'un entretien accordé au quotidien Le Figaro.

"Si Deschamps sera le sélectionneur lors de la Coupe du monde 2022 ? La réponse est oui. Je l'ai reçu longuement mercredi à Guingamp. La question a été réglée en trois minutes. Sa volonté est très forte de continuer, la mienne l'était aussi. Il n'y a pas eu de débat sur 'qu'est-ce qu'on fait ?' et 'comment on fait ?'. J'ai de l'estime pour lui, je pense qu'il me le rend bien et à la Fédération également", a fait savoir le patron de la FFF.