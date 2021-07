🎥 Copa America: match spectaculaire et le bronze pour la Colombie

Battus aux tirs au but en demi-finale, les Colombiens se consolent avec la médaille de bronze.

Éliminés respectivement par le Brésil et l'Argentine en demi-finales de la Copa America, le Pérou et la Colombie se disputaient la troisième place en petite finale la nuit dernière. Et c'est la Colombie qui a émergé sur le fil.

Yotun avait pourtant ouvert le score, juste avant la pause, mais Cuadrado et Luis Diaz ont permis à la Colombie de passer devant. Lapadula a remis le Pérou à hauteur à dix minutes du terme et c'est finalement Luis Diaz qui a entériné la victoire colombienne à la 94e minute de jeu (3-2).

Les Cafeteros prennent la troisième place, la finale de cette Copa America opposera, la nuit prochaine, le Brésil de Neymar à l'Argentine de Lionel Messi.