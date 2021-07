🎥 Neymar rend hommage à Lionel Messi

La nuit derniÚre, l'Argentine a battu le Brésil en finale de la Copa America (1-0), grùce à un but d'Angel Di Maria, sur la pelouse du Maracaña.

Après la défaite du Brésil, Neymar a versé des larmes avant d'aller féliciter son adversaire et ami, Lionel Messi. Les deux joueurs s'étaient ensuite retrouvés sur les marches menant au vestiaire pour échanger. Mais l'attaquant du PSG ne s'était pas présenté face à la presse à l'issue de la rencontre.

Il est enfin sorti du silence, en postant un message sur Instragram, accompagné d'une vidéo. "Perdre me fait mal, me fend le coeur ... c'est une chose avec laquelle je n'ai pas encore appris à vivre. Hier, quand j'ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l'histoire que j'ai vu jouer. Mon ami et frère MESSI, j'étais triste et je lui ai dit "putain tu m'as battu" je suis trop triste d'avoir perdu. Mais ce type est incroyable ! J'ai un grand respect pour ce qu'il a fait pour le football et surtout pour moi. JE DÉTESTE LA DÉFAITE !!!! Mais profite de ton titre, le football t'attendait pour ce moment ! FÉLICITATIONS HERMANO FDP đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł", a-t-il écrit, en guise d'hommage à la Pulga.