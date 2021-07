José Mourinho sous le charme de l'un de ses anciens joueurs

Le Portugais l'a eu sous ses ordres à Manchester United.

Depuis la fin de leur collaboration à Manchester United, José Mourinho et Luke Shaw (26 ans, 47 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2020-2021) entretiennent une relation tumultueuse et très froide. Malgré tout, après avoir régulièrement critiqué le latéral gauche mancunien, le technicien portugais a enterré la hache de guerre et loué les performances de son ancien joueur avec l'Angleterre lors de l’Euro.

"Parce que les gens pensent que je n'aime pas Luke Shaw, je dois dire, tournoi incroyable. Une finale fantastique. Aucune erreur défensive. Très solide. En plus de cela, il a progressé, progressé et progressé. Il a marqué un but (en finale) qui ne veut plus dire grand-chose maintenant mais pour lui, pour sa carrière, pour la façon dont il a grandi, c’est très bien. Très bon Luke Shaw", a avoué le coach de l'AS Roma pour talkSPORT.