Eupen, une saison moins onéreuse et moins ambitieuse

La saison reprend le 23 juillet et il est temps de présenter toutes les équipes de Pro League. Place à Eupen qui a réalisé une saison historique lors du dernier exercice.

Eupen a réalisé une bonne saison sous la direction de Beñat San José. D'habitude habitués à jouer le maintien jusqu'à la dernière journée, les Pandas ont terminé à la 12ème place. Malgré un jeu porté vers l'avant, les pensionnaires du Kehrweg ont perdu beaucoup de points en fin de rencontre, sans quoi, ils seraient sans doute parvenus à réaliser leur objectif initial qui était ce fameux top 8. Néanmoins, les Pandas ont réalisé une saison historique en battant leur record de points et en atteignant la demi-finale de la Coupe de Belgique pour la deuxième fois de leur histoire.

Cependant le bilan eupenois a été jugé insuffisant par les propriétaires qataris du matricule frontalier au vu des moyens déployés cette saison. Les Qataris ont décidé de ne plus investir dans le club et de le laisser vivre sur fonds propres. Avant de connaître les véritables intentions d'Aspire, Beñat San José avait quitté le navire eupenois en premier. Le technicien espagnol avait reçu une proposition de prolongation fortement revue à la baisse, conjuguée à une forte incertitude quant au degré de compétitivité de l’équipe eupenoise pour la prochaine saison. De quoi le pousser à refuser et à s'envoler pour le Mexique où il a signé à Mazatlan.

Après le coach, ce fut au tour d'Ivan Bravo de mettre les voiles. Le directeur général de l’Aspire Academy a été chargé l’année dernière de diriger les efforts sportifs du club et de coordonner d’autres questions opérationnelles entre la direction du club, le conseil d’administration du club et l'Aspire Zone Foundation en tant qu’actionnaire du club. L'Espagnol n’aura plus aucune responsabilité ou interaction directe ou indirecte avec le club germanophone. Puis Jordi Condom a quitté ses fonctions de directeur sportif pour devenir le nouvel entraîneur principal du RFC Seraing.

Un nouveau staff qui va décrouvrir la D1A

Stefan Krämer et son adjoint Kristoffer Andersen ont posé leurs valises au Kehrweg cet été et vont découvrir la Jupiler Pro League. Arrivés en provenance des divisions inférieures allemandes, ils devront vite s'acclimater mais aussi conserver la base la plus solide du noyau, histoire de ne pas repartir de zéro. En effet, plusieurs pièces majeures de l'effectif comme Prevljak, Ngoy et Agbadou sont dans le viseur de plusieurs clubs et pourraient encore s'en aller avant le 31 août prochain.

Départs et arrivées

Du côté des départs, il y a Adriano (sans club), Baby (sans club), Boljevic (Standard de Liège) Bushiri (Norwich) De Wolf (Antwerp), Defourny (RWDM), Miangue (Cercle de Bruges) et Musona ( Al-Taee).

Au niveau des arrivées, Jérôme Déom vient renforcer le milieu de terrain des Pandas tandis que Robin Himmelmann prolonge au Kehrweg où il sera le nouveau n°1 chez les gardiens. À noter les retours de prêt de Leonardo Rocha, de Carlos Embalo et de Romain Matthys. Les dirigeants eupenois veulent encore se renforcer au poste de back gauche afin d'apporter de la concurrence à Silas Gnaka parti aux JO avec la Côte d'Ivoire.

Eupen ne fera pas de folie sur le marché des transferts comme lors de l'exercice 2020-2021 et ne visera pas le top 8. Les Pandas visent une saison tranquille avec leur nouveau staff. Les Pandas débuteront la saison au Club de Bruges.